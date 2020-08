SpaceX успешно запустила одиннадцатую партию спутников Starlink для своей растущей сети широкополосного интернета, отметившись при этом сразу двумя достижениями. Доставляя полезный груз на орбиту, многократная первая ступень ракеты Falcon 9 взлетела шестой раз подряд, а сам запуск стал юбилейным – компания отметила свою сотую по счету космическую миссию.

На низкую околоземную орбиту были отправлены 58 спутников Starlink, в результате чего численность их группировки превысило 600 штук, сообщает TechCrunch. Выполнив свой рекордный, шестой пуск, Falcon 9 также запустила три спутника SkySat компании Planet для наблюдения за поверхностью Земли с субметровым разрешением в оптическом диапазоне.

Детали юбилейного запуска SpaceX

Менее чем через девять минут после запуска первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю, сделав посадку на поверхность плавающей платформы Of Course I Still Love You. Кроме того, компании удалось поймать одну часть головного обтекателя ракеты с помощью сетчатого "гамака", растянутого на корабле.

Ms Tree catches fairing in her net pic.twitter.com/sqlJ63NetB — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2020

Повторное использование компонентов носителя позволяет компании значительно снизить стоимость последующих пусков.

Запись прямой трансляции старта ракеты Falcon 9

Кроме того, SpaceX привлекла 1,9 миллиарда долларов в виде инвестиций. Это крупнейший на сегодня раунд сбора денег для SpaceX. После операции, по заявлению специалистов, стоимость акционерного капитала компании составит 46 миллиардов долларов.

Финансирование поступает по мере развертывания SpaceX спутниковой группировки Starlink для предоставления широкополосного доступа к Интернет на коммерческой основе. Компания 18 августа запустила уже одиннадцатую по счету партию из 58 спутников и теперь имеет 653 спутника на низкой околоземной орбите.

Проект Starlink

Ранее SpaceX объявила о начале бета-тестирования "космического интернета" в некоторых областях США и Канады. На сегодня скорость соединения в сети Starlink составляет около 40 Мбит/с со средним значением задержки в районе 30-40 мс. В перспективе компания рассчитывает достичь скорости соединения до 1 Гбит/с.

По слухам, розничная цена терминала для подключения к американскому провайдеру составит около 1000 долларов, а тарифные планы стартуют с отметки 100 долларов в месяц. Точная дата открытого запуска Starlink в различных регионах пока неизвестна.