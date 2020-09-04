SpaceX заявила, что во время тестирования системы спутникового интернета Starlink инженерами была зафиксирована скорость соединения в 100 Мбит/с и выше. Компания добавила, что передача данных происходит со сверхнизкой задержкой, правда не объяснила конкретно что это значит.

Во время закрытого бета-тестирования инженеры SpaceX обнаружили, что даже при использовании текущего состояния Starlink можно без лагов играть в детализированные многопользовательские онлайн-игры и просматривать несколько каналов с HD-видео одновременно.

Интересно Американское астрономическое общество обеспокоено растущей группой спутников

Как это работает

Представитель SpaceX пояснила, что во время тестирования инженеры смогли успешно поднять межспутниковые каналы связи с помощью оптических лазеров. Они позволяют передавать сотни гигабайт данных между аппаратами Starlink. Все новые версии спутников Starlink имеют возможность создавать такие межспутниковые каналы. В компании планируют, что после их полноценного развертывания Starlink станет одним из самых быстрых вариантов передачи данных по всему миру.

Как проходит тестирование

Сейчас компания заканчивает этап закрытого бета-тестирования. В нем принимают участие только сотрудники SpaceX. Они также занимаются тонкой настройкой сети Starlink и проверяют работу ее элементов. Публичное бета-тестирование системы начнется в конце 2020 года, заявки на участие в этом процессе уже принимаются.

Коротко о Starlink

SpaceX с мая 2019 года выводит на орбиту группы мини-спутников в рамках проекта Starlink для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой части планеты. Сейчас в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся более 700 космических аппаратов.

SpaceX собирается в 2020 году обеспечить с помощью текущей спутниковой группировки, которая будет еще пополняться, интернет-покрытием всю площадь Северной Америки. В планах компании до конца 2021 года охватить покрытием системы Starlink почти всю планету. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.