Космическое агентство Аргентины реализовало второй этап миссии SAOCOM, что обеспечивает возможность эффективного наблюдения за нашей планетой и мониторинга стихийных бедствий. Вывод нового спутника был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9. Опубликованное на YouTube-канале SpaceX видео продемонстрировало взлет и посадку многоразовой степени, оснащенной бортовой камерой.

Весь процесс запуска и отделения первой ступени с последующей ее посадкой на космодром продемонстрирован на ускоренной видеозаписи, сообщает 24 канал.

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Как проходила посадка ступени

Для успешного возвращения на стартовую площадку модуль ракеты использовал маневровые двигатели и небольшие "крылья", позволяющие корректировать направление падения. В последние моменты перед посадкой включился основной двигатель, обеспечивший плавное приземление.

Видео полета первой ступени ракеты Falcon 9

Что известно о спутниках SAOCOM

Спутниковая серия SAOCOM из двух космических аппаратов представляет собой программу, разработанную, управляемую и используемую Космическим агентством Аргентины (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, или CONAE). Миссия предусматривает предоставление своевременной информации о природных и антропогенных бедствиях (наводнения, извержения вулканов, землетрясения, оползни, лесные пожары), а также оказание услуг мониторинга для сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.