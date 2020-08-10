Компания SpaceX Илона Маска получила контракт на общую сумму в 316 миллионов долларов от Пентагона. В рамках контракта SpaceX проведет ряд запусков космических аппаратов для американских военных в период с 2022 по 2027 год.

Согласно опубликованному документу запуски будут осуществляться с космодромов на мысе Канаверал (штат Флорида) и Ванденберг (штат Калифорния).

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Кроме SpaceX, контракт на сумму 337 ​​миллионов долларов получил консорциум United Launch Alliance (ULA). Их запуски также запланированы с 2022 по 2027 год.

Что будут запускать космические компании

Всего SpaceX и ULA выполнят около 34 миссий для Министерства обороны и Национального разведывательного управления США. На долю SpaceX приходится 40% запусков, у ULA будет 60%.

United Launch Alliance планирует выполнять запуски на двухступенчатой ​​ракете-носителе Vulcan Centaur. SpaceX для запуска военных спутников будет использовать Falcon 9 и Falcon Heavy. Также в конкурсе участвовали компании Blue Origin и Northrop Grumman, но они получили отказ и выразили свое разочарование по этому поводу.

Другие контракты SpaceX

Стоит вспомнить, что компания Илона Маска также будет осуществлять доставку астронавтов и грузов на Международную Космическую Станцию ​​– ранее американские астронавты пользовались для этого услугами Роскосмоса и их кораблей "Союз".

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Накануне SpaceX успешно вернула из космоса астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Херли, которые отправились на МКС 30 мая этого года. Возвращение астронавтов стало завершающим этапом демонстрационной миссии Crew Dragon Demo-2, которая доказала способность частной компании SpaceX доставлять людей на МКС.

Отныне NASA будет пользоваться услугами компании SpaceX. Стоит отметить, что ранее NASA согласилось на использование Crew Dragon при эксплуатации новых кораблей и ракет Falcon 9 в каждой из миссий, но впоследствии агентство все же согласилось использовать корабли и ракеты повторно.