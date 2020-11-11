После завершения всех проверок NASA выдало компании SpaceX официальное разрешение на полеты на МКС с людьми на борту. Это первая подобная аттестация, выданная американским космическим агентством за последние 40 лет, с момента запуска программы "Спейс шаттл" в 1981 году. Первый полет сертифицированного корабля Crew Dragon к МКС состоится уже в это воскресенье.

Агентство NASA объявило об официальной готовности капсулы Crew Dragon и ракеты Falcon 9 к полетам с астронавтами на борту на орбиту и обратно. Это событие исторического значения и для агентства, и для частной космической компании SpaceX – за прошедшие шесть лет NASA предоставила большую часть денег на разработку корабля Crew Dragon и провела сотни тестов.

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"Спасибо NASA за непрерывную поддержку SpaceX и партнерство в достижении этой цели. Я горжусь каждым сотрудником SpaceX и всеми нашими поставщиками, которые работали не покладая рук над разработкой, тестированием и запуском первого коммерческого пилотируемого космического корабля в истории, сертифицированного NASA. Это огромная честь, которая дает уверенность в наших планах по возврату на Луну, полета на Марс и, в конечном итоге, превращение человека в межпланетный вид", – заявил Илон Маск.

Сертификация состоялась после того, как агентство и SpaceX завершили анализ пробной миссии Demo-2, которая состоялась летом, и уточнили все нюансы будущей Crew-1, запланированной на 15 ноября. На этот раз с космодрома во Флориде взлетят три американцы – Майк Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер и один японский астронавт Соити Ногути. Они проведут на МКС шесть месяцев. Ракета и корабль для миссии накануне уже были установлены на стартовый стол.

Экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-1, стартующей 15 ноября / Фото NASA

Теперь NASA сможет увеличить контингент своих астронавтов на МКС с шести до семи. Это означает больше исследований и экспериментов для науки США.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на стартовом столе / Фото SpaceX

Когда состоится старт Crew-1

Запуск запланирован на 14 ноября 2020 года в 7:49 утра по местному времени (по киевскому времени старт состоится 15 ноября в 02:49).

Название корабля

Астронавты уже успели придумать название кораблю – Crew Dragon Resilience, что означает "устойчивость". Во время миссии Demo – 2, астронавты по дороге к МКС назвали и свой корабль-Crew Dragon Endeavour в честь последнего космического шаттла.

Почему перенесли полет Crew Dragon

Сначала миссия Crew-1 должна была стартовать 31 октября, но была перенесена на ноябрь по требованию NASA, чтобы завершить тестирование аппаратного обеспечения и анализ данных, необходимых для оценки нерозрахованих режима работы первой ступени газогенераторов двигателя первой ступени ракеты Falcon 9, зафиксированного во время недавнего запуска ракеты.

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Планы NASA по доставке астронавтов на МКС

С момента прекращения программы "Спейс шаттл" в 2011 году США платили России от 55 миллионов до 80 миллионов долларов за место на корабле "Союз", который отправляется на МКС. Сертификат, полученный SpaceX, дает возможность США отказаться от услуг Роскосмоса и сэкономить 25 миллионов долларов на каждом астронавте, доставленном на МКС. Кроме того, свою космическую капсулу разрабатывает и Boeing, так что NASA планирует пользоваться услугами двух частных компаний, которые будут конкурировать между собой.

Сначала миссия Crew-1 должна была стартовать 31 октября, но была перенесена на ноябрь по требованию NASA, чтобы завершить тестирование аппаратного обеспечения и анализ данных, необходимых для оценки нерозрахованих режима работы первой ступени газогенераторов двигателя первой ступени ракеты Falcon 9, зафиксированного во время недавнего запуска ракеты.