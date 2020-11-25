Компания SpaceX поставила очередной рекорд, отправив одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9 на орбиту в седьмой раз. Она доставила груз очередной партии из 60 спутников связи для созвездия Starlink.

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен в ночь на 24 ноября. После старта первая ступень успешно приземлилась на морскую платформу в Атлантическом океане, завершив рекордный седьмой полет на орбиту, сообщает 24 канал.

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Фото запуска Falcon 9

История рекордной ступени

Первый раз эта ступень отправилась в космос в сентябре 2018 года со спутником Telstar 18 Vantage на борту, потом была миссия в январе 2019 года. Впоследствии были четыре полета для проекта Starlink, последний состоялся в августе 2020 года.

Эта миссия стала также юбилейной, сотой для всех ракет класса Falcon 9.

Проект Starlink

Всего SpaceX отправила в космос 955 спутников Starlink, 60 из них по тем или иным причинам сошли с орбиты. Компания уже начала бета-тестирование сервиса спутникового интернета в Северной Америке. В начале года SpaceX планирует расширить территорию для испытаний. Всего SpaceX собирается вывести на орбиту 12 тысяч, а в потенциале – 42 тысячи спутников Starlink.

Особенности спутников

Пока SpaceX запускает спутники Starlink на орбиту с наклоном в 53 градуса, чтобы максимизировать покрытие над регионами средних широт, но это исключает охват территорий Аляски, северной Канады и северной Европы. В какой-то момент спутники начнут выводиться и на другие траектории – Федеральная комиссия по связи США уже выдала разрешение компании на использование более высоких орбит и наклонов.