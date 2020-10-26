Компания SpaceX завершила основной этап сборки первого корабля Starship с главным обтекателем. Конструкция высотой 50 метров установлена на специально построенном новом стартовом столе. Ожидается, что в конце этой или следующей недели SN8 совершит первый суборбитальный полет – поднимется на высоту 18 километров. Но до полета корабль ждет еще одно огневое испытание двигателей.

Работа на испытательном полигоне SpaceX в Южном Техасе, недалеко от Бока-Чика идет круглосуточно, включая выходные. Одновременно идет подготовка SN8 до первого суборбитальных полета, строится посадочная платформа, тестируются новые двигатели, собирается первый прототип Super Heavy и одновременно строятся еще не менее 6 кораблей Starship – от SN9 к SN14. Все они в разной степени готовности находятся на сборочной платформе, от которой до пусковой зоны около 2 километров, сообщает 24 канал.

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Подготовка к полету на 18 километров

SN8, оборудован тремя двигателями Raptor для работы в плотных слоях атмосферы, уже прошел первое огневое испытание 21 октября, когда впервые на несколько секунд включились все три двигателя. Тест был настолько коротким, что многим показалось, что испытания были прерваны досрочно из-за каких-то неполадок. Но оказалось, что все было штатно и этих считанных секунд команде инженеров оказалось достаточно, чтобы через несколько часов анализа собранных данных констатировать, что связка из трех двигателей работает слаженно и система готова к первому суборбитальному тесту.

Но до того, как Starship SN8 оторвется от стартового стола, на него ждет еще одно огневое испытание. Илон Маск анонсировал его еще до проведения первого, пояснив, что такой у компании протокол.



SN8 на сборочной платформе / Фото LabPadre

Как продлится полет

Ожидается, что прототип Starship поднимется на высоту 18 км после чего совершит управляемый спуск и мягкую посадку. Впервые в полете будут задействованы гигантские воздушные рули, установленные на главном обтекателе.

Если испытания пройдут штатно, то на следующем этапе корабль будет дооснащен еще тремя двигателями для работы в разреженных слоях атмосферы и в космосе, после чего начнутся полеты на высоты до 100 км.

Маск намерен до конца 2021 года полностью обкатать серийное производство Starship, вывести корабль на орбиту самостоятельно и вместе с Super Havy. Помимо этого планируется отработка технологии спуска для обеих ступеней.