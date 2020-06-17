Накануне SpaceX открыла вакансии для инженеров по морским операциям в городе Браунсвилл в штате Техас. Среди обязанностей указывается работа в команде инженеров и техников над проектированием и строительство морской платформы для запусков ракет.

Не секрет, что SpaceX Илона Маска собирается посадить ракету Starship сверхтяжелого класса на воду. Одно из первых детальных упоминаний появилось во время выступления Маска в октябре 2017 года. Теперь же в своем твиттере Илон отметил, что компания ведет работу над плавающими космодромами для этой цели.

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Во время той презентации было представлено видео Starship, в котором пассажиры взлетали с океанической платформы вблизи Нью-Йорка, а затем приземлились через 39 минут на аналогичном плавучем космодроме недалеко от Шанхая.

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Однако, планы реального строительства стартовой платформы откладывались из-за недостатка сил. Теперь же аэрокосмическая компания разместила две вакансии для инженеров, которые должны помочь спроектировать и построить оперативный морской ракетный комплекс.

Ни в одной из вакансий нет упоминания Starship, но обе располагаются в Браунсвилл штат Техас – этот город расположен примерно в 30 минутах на запад от юго-восточной оконечности штата, где SpaceX строит и тестирует прототипы ракет Starship на космодроме Бока-Чика.

После обнаружения журналистами этих вакансий Илон Маск так прокомментировал это в одном из твитов:

SpaceX строит плавающие космические порты сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020

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Концепция запусков с океанской платформы не нова. Например, международный консорциум "Морской старт", куда входят украинские компании ПО "Южмаш" и ГКБ "Южное", впервые запустил ракету "Зенит" орбитального класса с такой платформы в Атлантическом океане в марте 1999 года.

Хотя у SpaceX нет опыта по запуску ракет с океанических платформ, компания уже посадила на плавучие платформы более четырех десятков ускорителей первой ступени – самой дорогостоящей части системы запуска. Эти ускорители потом восстанавливаются и используются повторно, экономя SpaceX миллионы долларов. Илон Маск не преминул отметить, что "Морской старт" не способен запускать ракеты сверхтяжелого класса, а тем более возвращать их.

Кроме того, SpaceX недавно выиграла контракт NASA по преобразованию Starship в систему для доставки людей на Луну. Компания также намерена доставить к естественному спутнику Земли японского миллиардера Юсаку Маэдзаву в 2023 году, а затем в 2024 году – и первых людей на Марс.