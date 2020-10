Компания SpaceX успешно запустила со стартового комплекса LC-39А базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с 60 телекоммуникационными спутниками системы Starlink. Теперь в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся 833 космических аппарата.

Очередной запуск спутников Starlink, который отбыл 18 октября, был для SpaceX вторым за этот месяц и четырнадцатым с начала развертывания системы, сообщает 24 канал. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 6 октября.

Четырнадцатый запуск в рамках миссии Starlink, видео:

Интересные детали

Многократный ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 8 минут 24 секунды после запуска совершил успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 633 км от космодрома на мысе Канаверал. Это был ее шестой вылет и возвращение.

Через час после запуска 60 спутников начали процесс развертывания.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QVv8m7gClz — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны были поймать в специальные сети створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Во время трансляции было видно, как одна из створок порвала сетку и упала на палубу.

Для этой миссии SpaceX использовала восстановленный обтекатель – обе его створки до этого использовались дважды. Это еще один рекорд SpaceX – больше трех раз одна и та же створка не летала.