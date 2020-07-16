Вскоре после того, как SpaceX открыла прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink, появились первые подробности о фирменных роутерах. Судя по утечке, компания снова сделала ставку на оригинальный дизайн оборудования – маршрутизаторы Starlink оказались в форме пирамиды.

Производством "космических роутеров" займется тайваньская корпорация Wistron NeWeb. В базе данных FCC уже был замечен фрагмент принципиальной схемы устройства, а также фотография нижней части корпуса гаджета, сообщает wcctftech.

Интересно SpaceX начала прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink

Согласно опубликованной документации, маршрутизаторы SpaceX будут иметь форму равнобедренного треугольника с размером основания 38,5 миллиметра и боковых сторон по 72,5 миллиметра.

Документация о маршрутизаторах SpaceX для объектов Starlink

В документации также указано, что маршрутизаторы Starlink оснащены двумя антеннами, а максимальная скорость передачи данных по воздуху достигает 866 Мбит/сек. В перечне поддерживаемых беспроводных стандартов указывается Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц+5 ГГц). При работе в диапазоне 2,4 ГГц максимальная выходная мощность устройства составит 990 мВт.

Когда роутеры появятся в продаже

Как правило, регистрация в FCC обычно свидетельствует о скором старте продаж соответствующего оборудования. Примечательно, что SpaceX обращалась к регулятору с требованием не раскрывать детальные характеристики роутера в течение 180 дней. Это означает, что в ближайшие полгода компании предстоит продать максимальное количество маршрутизаторов или продолжить заявку для сокрытия коммерческой тайны.

Согласно недавнему заявлению Илона Маска, спутниковый интернет Starlink заработает на территории США уже в конце 2020 или в начале 2021 года.