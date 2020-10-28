Компания SpaceX объявила о начале публичного бета-тестирования спутникового интернета Starlink. Пользователи уже получили предложение о покупке комплекта оборудования для приема сигнала и смогли ознакомиться с первым (и пока единственным) тарифом на услуги "космической" связи от Илона Маска.

Кроме этого, в App Store и Google Play появилось официальные приложения для установки и настройки интернет-соединения. Название же тестовой программы, как и все остальные проекты у Маска, красноречиво – "Лучше чем ничего", сообщает 24 канал.

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Как будет работать бета-тест Starlink

По заявлению SpaceX, программа публичного тестирования сети Starlink будет развернута в США и Канаде до конца текущего года. По свидетельствам первых пользователей, которые получили приглашение на участие в "бете", компания обещает скорость интернет-соединения в диапазоне от 50 до 150 Мбит/с и необходимое время задержки от 20 до 40 мс.

Сколько стоит комплект Starlink

Цена стартового оборудования, включающего саму "тарелку", набор крепежа и Wi-Fi роутер, составит 499 долларов, а стоимость подключения – 99 долларов в месяц. Установка и настройка соединения осуществляется с помощью фирменного мобильного приложения для Android и iOS.

Скриншоты приложения для настройки системы от Starlink

Отмечается, что само приложение и процесс установки мало чем отличается от других программ для управления Wi-Fi-роутерами, и включает инструкцию по установке спутниковой тарелки Starlink, инструмент для проверки скорости интернета, а также информирует пользователя о состоянии подключения и качество сигнала.

Расширение покрытия

Сроки расширения зоны покрытия Starlink на другие регионы компания не сообщает.