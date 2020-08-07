SpaceX запустила ракету Falcon 9: на орбиту вывели 57 спутников Starlink – видео
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Как сообщает 24 канал, пуск состоялся в 8:12 по киевскому времени. Спустя примерно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане села первая ступень ракеты-носителя. Раньше она использовалась четыре раза.
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Для чего запустили ракету
Компания вывела на орбиту 57 спутников проекта Starlink для спутникового интернета, который недавно начал работать в тестовом режиме. Кроме того, на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.
Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.
Кстати, десятый запуск в рамках проекта Starlink, сначала планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам.
Запись трансляции SpaceX
Видео старта ракеты Falcon 9
Видео посадки первой ступени ракеты Falcon 9
Видео вывода спутников Starlink
Несколько слов о Starlink
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа к интернету пользователей по всей планете через систему спутников на околоземной орбите посредством большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи везде, включая труднодоступными и малонаселенными районами, будет обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.