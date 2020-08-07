Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как сообщает 24 канал, пуск состоялся в 8:12 по киевскому времени. Спустя примерно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане села первая ступень ракеты-носителя. Раньше она использовалась четыре раза.

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Для чего запустили ракету

Компания вывела на орбиту 57 спутников проекта Starlink для спутникового интернета, который недавно начал работать в тестовом режиме. Кроме того, на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.

Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Кстати, десятый запуск в рамках проекта Starlink, сначала планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам.

Запись трансляции SpaceX

Видео старта ракеты Falcon 9

Видео посадки первой ступени ракеты Falcon 9

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/szO3thMxqa — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Видео вывода спутников Starlink

Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Несколько слов о Starlink

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа к интернету пользователей по всей планете через систему спутников на околоземной орбите посредством большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи везде, включая труднодоступными и малонаселенными районами, будет обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.