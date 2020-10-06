Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела в космос очередную партию спутников Starlink. Пуск ракеты с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде стал третьей попыткой запуска ракеты, который переносили из-за погодных условий.

Ракета-носитель Falcon 9 ранее уже дважды использовалась в пусках SpaceX, среди которых историческая миссия Demo 2, в рамках которой к МКС отправились астронавты Дак Херли и Роберт Бенкен на корабле Crew Dragon, сообщает 24 канал.

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Старт ракеты Falcon 9

Запуск Falcon 9 на видео:

После запуска SpaceX успешно посадила ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу Of course i still love you. Также компания попытается поймать обтекатели в специальные сети, установленные на корабле.



Посадка ракеты-носителя Falcon 9

Приземление ракеты на видео:

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Jpkeiw9dIn — SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020

Сейчас компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее орбитальная группировка состоит уже примерно с 700 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 13 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая прошлого года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.