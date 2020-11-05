У исследователей климата появится очень точный инструмент, который будет следить за уровнем океана и его течениями. Изучение подъема уровня моря и отслеживание океанических течений – основные задачи миссии, получившей название Sentinel-6.

Когда запустят спутник

Запуск спутника изначально был запланирован на 10 ноября на ракете SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Однако запуск перенесли на 20 ноября, сообщает Space.

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Запуск перенесли из-за решения проблем с двигателями ракеты SpaceX, что стало причиной переноса запуска спутника GPS для ВВС США. Впрочем, проблема уже решена и SpaceX запустит GPS-спутник III поколения для ВВС США 5 ноября.

Детали миссии Sentinel-6

Одним из научных инструментов миссии стал высокоточный альтиметр, который может определять изменения высоты поверхности океана с погрешностью всего 2 сантиметра. Благодаря этому ученые смогут получить более полное представление о подводных океанских течениях, которые разносят тепло по всей планете.

Уровень океана повышается примерно на 4,8 миллиметра в год. Директор ESA по наблюдению за Землей Йозеф Ашбахер отметил, что в 1990-х годах этот показатель составлял 3,1 миллиметра в год.

Спутник Sentinel-6 выведут на орбиту 20 ноября

Наблюдения с помощью высотомера Sentinel-6 и измерения силы тяжести Земли (которая колеблется, например, из-за плотности горных пород) может указать на конкретную причину повышения уровня моря в том или ином регионе.

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На какой высоте будет работать спутник

Руководитель миссии Параг Весе из Лаборатории реактивного движения NASA отметил, что орбита Sentinel-6 будет проходить под углом 66 градусов на высоте примерно 1330 километров. Это позволит ученым создавать новую карту мира каждые 10 дней. Миссия рассчитана на 5 лет.