Китайский производитель Xiaomi заинтриговал новым интересным продуктом. Сейчас компания разработала компьютерный стол для геймеров. Он получил название Loctek Electric Standing Desk.

Новый стол уже появился на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

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Чем интересен

Столешница выполнена из углеродного волокна. Высоту стола можно регулировать – от 710 до 1210 мм. Справа вместе с элементами управления размещен небольшой экран, на котором отображается информация о состоянии стола.

При этом пользователи могут сохранить высоту стола, чтобы не настраивать его каждый раз, когда за стол садится другой человек.

Стол рассчитан на максимальную нагрузку 70 кг, он работает при напряжении 100-240 В.

Высоту стола можно регулировать / xiaomiyoupin.com

Цена

На площадке для сообщества Loctek Electric Standing Desk оценен в 270 долларов (7 300 гривен). После официального старта продаж цена несколько вырастет.