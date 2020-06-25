Спецоперация "Дата": как в Украине похищали базы данных и за сколько их можно было купить
В Украине зафиксировали значительный слив баз с персональными данными украинцев. Поэтому правоохранители провели спецоперацию "Дата", чтобы разоблачить нарушителей.
18 – 19 июня СБУ и киберполиция провели 36 обысков по всей Украине. Причиной стал слив персональных данных в анонимные телеграм-каналы. Всего в интернете продавались 30 копий баз данных, содержащих данные 20 миллионов человек. Об этом заявили во время пресс-конференции представители Минцифры, СБУ и киберполиции, сообщает 24 канал.
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Какие базы данных были похищены
Пока идет следствие, правоохранители не называют точные базы данных. Однако отмечают, что среди них базы данных:
- страховых компаний,
- частных и государственных банков,
- компаний, занимающихся логистическими услугами,
- лиц, имеющих доступ в государственные реестры,
- государственных органов власти,
- водителей службы перевозок,
- частного сектора,
- владельцев почтовых адресов.
Некоторые из этих баз данных "сливали" работники, у которых был к ним доступ.
Сколько стоил доступ к базе данных
По словам первого заместителя начальника департамента киберполиции Сергея Крапивы, доступ к базе данных был разным – от одной тысячи гривен за отдельные данные в 10 тысяч долларов за полный доступ к одной из баз.
Где и как были проведены обыски
18 – 19 июня было проведено 36 обысков в 10 регионах Украины – в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской областях и Киеве. К спецоперации привлекли 400 работников Нацполиции. В результате этой спецоперации было установлено преступную деятельность 25 человек, 8 из которых сообщено о подозрении, а одного – задержано.
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Пока открыто 34 уголовных производства по статьям о мошенничестве, распространении информации с ограниченным доступом, несанкционированном вмешательстве в работу ЭВМ.
Слив персональных данных украинцев: коротко
12 июня в Telegram появился бот UA Baza, выдавший персональные данные и документы украинцев. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений.
12 мая публично об утечке данных рассказал Head Chef общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фленц. Этот UA Baza бот имел данные госреестра, а также базы новой почты и пароли из соцсетей Вконтакте и linkedin.