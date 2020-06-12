Список игр для PlayStation 5 – видео и даты выхода тайтлов
Компания Sony провела онлайн-презентацию 11 июня вечером. Показали стартовую линейку игр для консоли нового поколения PlayStation 5. Рассказываем обо всем, что презентовали в рамках мероприятия.
24 канал внимательно следил за презентацией консоли и игр. К слову, PlayStation 5 показали, и если вы это пропустили, то посмотреть на приставку можно здесь.
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Игры, доступные для PlayStation 5
- Grand Theft Auto V
В 2021 году Rockstar выпустит расширенное и улучшенное издание Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Также в релизе обладатели PS5 получат GTA Online абсолютно бесплатно.
- "Человек-паук"
Insomniac Games анонсировала продолжение "Человека-паука" для PlayStation 5. Главный герой здесь Майлз Моралес. Релиз в конце 2020 года.
- Gran Turismo 7
Sony анонсировала гоночный симулятор Gran Turismo 7.
- Ratchet & Clank Rift Apart
Студия Insomniac выпустит Ratchet & Clank Rift Apart. Игра использует все особенности SSD PS5 – герои смогут моментально путешествовать между мирами.
- Project Athia
Square Enix анонсировала игру под рабочим названием Project Athia. Создается для PS5 и тоже будет использовать фирменный SSD консоли.
- Stray
Проект от студии Annapurna Interactive. Главный герой – футуристический кот. Релиз состоится в 2021 году.
- Returnal
Футуристический триллер с меняющимся миром, где героиня застряла в бесконечном цикле.
- Sackboy: A Big Adventure
Это 2.5 D платформер с сакбоем с LittleBigPlanet в главной роли.
- Destruction Allstars
Аркадный симулятор в стиле Twisted Metal. Игрокам придется сражаться на небольшой арене – есть транспорт и возможность бегать на своих двоих.
- Kena: Bridge of Spirits
Милая адвенчура, в которой молодой девушке предстоит освободить лес от скверны.
- GhostWire: Tokyo
Новый проект Синдзи Миками – создателя серии Resident Evil. Выйдет в 2021 году.
- Solar Ash
Новое приключение от создателей Hyper Light Drifter. Игра выйдет в 2021 году.
- Hitman 3
Финал трилогии о лысом киллере выйдет в январе 2021 года.
- Godfall
Слэшер для PS5 и РС. Релиз в конце года.
- Little Devil Inside
Инди-приключение с необычным визуальным стилем.
- Demon's Souls
Студия Bluepoint делает римейк Demon's Souls для PS5.
- Resident Evil 8: Village
Capcom анонсировала Resident Evil 8: Village. Релиз в 2021 году.
- Pragmata
Необычный экшен. Релиз в 2022 году.
- Horizon: Forbidden West
Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn.
- Deathloop
Новая игра от студии Arkane. Сначала игра выйдет на PS5 и РС.