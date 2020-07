Компания Microsoft провела онлайн-показ игр для приставки Xbox Series X. В рамках мероприятия представили геймплей шутера Halo Infinite, анонсировали новую Forza Motorsport, сказали несколько слов о Hellblade II: Senua's Saga, показали Stalker 2 и новый Fable.

Как сообщает 24 канал, все игры, которые показали на презентации, будут доступны для подписчиков Xbox Game Pass. То есть отдельно за тайтлы платить не нужно.

Не пропустите В PlayStation Store стартовала летняя распродажа: список игр со скидками

Halo Infinite

Новый трейлер Halo Infinite, где показали создание костюма Мастера Чифа – главного героя игры.

Кроме того, представили геймплей шутера, где подтвердили возвращение Изгнанных из Halo Wars 2 и показали мини-карту. В игре будут открытые локации, и, возможно, открытый мир. Еще в игре будет крюк-кошка – его можно применять на окружении и на врагов. Страница Halo Infinite уже появилась в Steam.

State of Decay 3

Третья часть зомби-серии State of Decay. Это эксклюзив для Xbox Series X – игра не выйдет на Xbox One.

Forza Motorsport

Анонсирована новая Forza Motorsport. Дату выхода игры пока не назвали. Скорее всего, игра не выйдет на Xbox One – только для Xbox Series X и РС.

The Outer Worlds (Peril on Gorgon)

Сюжетное дополнение Peril on Gorgon для ролевой игры The Outer Worlds. Выход состоится 9 сентября на PS4, Xbox One и РС.

Ori and the Will of the Wisps і Forza Horizon 4 для Xbox Series X

В конце года Ori and the Will of the Wisps и Forza Horizon 4 обновят для Xbox Series X. Они будут работать в 4К/120 FPS и 4K/60 FPS соответственно.

Everwild

Новая адвенчура от известной студии Rare. Релиз на Xbox Series X и РС.

Tell me Why

Трейлер первого эпизода Tell me Why от авторов Life is Strange. Выйдет уже 27 августа.

Avowed

Новый проект Obsidian. Ролевой экшен от первого лица – чем-то похож на The Elder Scrolls. Выйдет на Xbox Series X и РС.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X и РС, а потом уже на PlayStation 5. На релизе игру добавят в Xbox Game Pass.

Psychonauts 2

Новый трейлер Psychonauts 2, где показали музыкальный уровень, в создании которого участвовал сам Джек Блэк.

Warhammer 40 000: Darktide

Шутер во вселенной Warhammer 40 000 от создателей Warhammer Vermintide. Релиз в 2021 году на Xbox Series X и РС. Затем игра выйдет на PS5.

Destiny 2

В сентябре подписчики Xbox Game Pass получат доступ ко всем дополнениям для Destiny 2. Кроме того, до конца года игру обновят для Xbox Series X. Также показали новый трейлер Beyond Light – следующего расширения шутера, которое выйдет 10 ноября.

The Medium

Геймплейный трейлер The Medium, разработкой которой занимаются создатели Observer и Layers of Fear. Релиз в конце года на Xbox Series X и РС.

CrossfireX

Дебютный трейлер сюжетной кампании шутера CrossfireX. В конце года игра выйдет на Xbox One и Xbox Series X.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Игра выйдет на Xbox One и Xbox Series X в расширенном издании, которое до этого было доступно только на Nintendo Switch. Релиз 4 декабря и сразу в Xbox Game Pass.

Fable

Возвращение легендарной франшизы Fable. Геймерам предлагают исследовать страну, наполненную фантастическими существами и удивительными местами. Разрабатывает игру Playground Games для Xbox Series X и Windows 10.