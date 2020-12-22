В Epic Games Store началась большая акция – ежедневные бесплатные раздачи игр в честь приближения новогодних праздников. Первым проектом стал градостроительный симулятор Cities: Skylines.

Ранее мы уже писали о списке игр, которые Epic Games Store предположительно раздаст в рамках праздничной акции. Однако он оказался ложным. Об утечке сообщил пользователь Twitter под псевдонимом jovanmunja.

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Что известно

На этот раз утечка может быть правдивой, поскольку о The Long Dark и Defense Grid: The Awakening пользователь сообщил еще до начала их раздачи. Эти две игры присутствуют в списке на правильных позициях.

Если верить информации, то 22 декабря начнется раздача Metro 2033.

Весь список игр, которые будут (или уже были) бесплатными в Epic Games Store во время новогодней акции, приведен ниже:

Cities: Skylines;

Oddworld: New ‘n’ Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid: The Awakening

Alien: Isolation;

Metro 2033 (оригинальная или Redux-версия);

Tropico 5;

Inside;

Darkest Dungeon;

My Time at Portia;

Night in the Woods;

Stranded Deep;

Solitairica;

Torchlight II;

Jurassic World Evolution.

Напомним, каждая новая игра доступна ежедневно после 18:00.