Цензоры популярного бенчмарка AnTuTu представили обновленный список Android-устройств, которые, по версии софтмейкера, стали наиболее продуктивными в период с 1 по 30 сентября 2020 года. Примечательно, что первые две строчки рейтинга занял один и тот же гаджет, пусть и в разных модификациях.

Самый мощный смартфон сентября

По данным AnTuTu, самым мощным устройством в сентябре 2020 года стал смартфон iQOO 5 Pro, построенный на базе флагманской платформы Snapdragon 865 в конфигурации 12/256 ГБ. Такая комбинация железа позволила гаджету набрать 663 752 балла в бенчмарке.

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Смартфон iQOO 5 Pro стал самым мощным гаджетом сентября

Второе место

Второе место с незначительным отставанием от лидера досталось базовой версии аппарата под названием iQOO 5 с идентичными техническими характеристиками – результат этой модели составил 662165 баллов.

Другие мощные смартфоны

Замыкает тройку лидеров смартфон Xiaomi Mi10 с флагманским процессором Snapdragon 865, работающий при поддержке 16 ГБ оперативной памяти – он набрал 648 624 балла.

В топ-10 также вошли:

vivo X50 Pro +;

ASUS ROG Phone 3;

OPPO Find X2 и X2 Pro;

Xiaomi MI10 Pro;

BlackShark 3S.



Самые мощные смартфоны сентября

Все устройства, вошедшие в сентябрьский рейтинг, продемонстрировали суммарный результат больше чем 600 тысяч баллов.