AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов сентября
Цензоры популярного бенчмарка AnTuTu представили обновленный список Android-устройств, которые, по версии софтмейкера, стали наиболее продуктивными в период с 1 по 30 сентября 2020 года. Примечательно, что первые две строчки рейтинга занял один и тот же гаджет, пусть и в разных модификациях.
Самый мощный смартфон сентября
По данным AnTuTu, самым мощным устройством в сентябре 2020 года стал смартфон iQOO 5 Pro, построенный на базе флагманской платформы Snapdragon 865 в конфигурации 12/256 ГБ. Такая комбинация железа позволила гаджету набрать 663 752 балла в бенчмарке.
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Смартфон iQOO 5 Pro стал самым мощным гаджетом сентября
Второе место
Второе место с незначительным отставанием от лидера досталось базовой версии аппарата под названием iQOO 5 с идентичными техническими характеристиками – результат этой модели составил 662165 баллов.
Другие мощные смартфоны
Замыкает тройку лидеров смартфон Xiaomi Mi10 с флагманским процессором Snapdragon 865, работающий при поддержке 16 ГБ оперативной памяти – он набрал 648 624 балла.
- В топ-10 также вошли:
- vivo X50 Pro +;
- ASUS ROG Phone 3;
- OPPO Find X2 и X2 Pro;
- Xiaomi MI10 Pro;
- BlackShark 3S.
Самые мощные смартфоны сентября
Все устройства, вошедшие в сентябрьский рейтинг, продемонстрировали суммарный результат больше чем 600 тысяч баллов.