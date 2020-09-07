Сервис для прослушивания музыки Spotify тестирует несколько новшеств в мобильных приложениях. Пользователи Spotify Free, то есть те, которые не имеют подписки на стриминговый сервис, смогут слушать музыку в оффлайн-режиме в течении 30 минут в сутки.

Это выяснила исследователь ПО Джейн Вонг. Вонг опубликовала фрагмент интерфейса приложения, описывающего эту опцию.

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Что изменится

Сейчас воспроизведение контента без подключения к сети – исключительная привилегия владельцев аккаунтов Spotify Premium. У Spotify уже есть плейлист "любимые треки" (Liked Songs), в котором собираются оцененные пользователем треки.

Вонг обнаружила, что создатели сериса работают над плейлистом Your Episodes: в нем можно собирать выпуски подкастов, которые пользователь хочет сохранить для повторного прослушивания.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Еще одно новшество, которое находится на стадии разработки – улучшенный интерфейс для режима "за рулем" (Car Mode). На главной странице превью рекомендованных плейлистов станет больше, также появился скрытый баннер, который рассказывает о возможности управлять Spotify через "Google Ассистент". Изменился и экран воспроизведения контента.

Опция Group Sessions позволит решать другим пользователям в этой же Wi-Fi сети, например, родственникам или друзьям, подключаться ли к устройству воспроизведения и включать выбранную ими музыку или подкасты.

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Когда заработают новые функции

Обнаруженные функции неофициально подтверждены Spotify. Неизвестно, когда они будут запущены среди всех пользователей.