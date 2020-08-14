Стриминговый музыкальный сервис Spotify поддержал Epic Games в споре с Apple. Это произошло после того, как компания подала иск в суд штата Калифорния на корпорацию из Купертино из-за изъятия игры Fortnite из App Store.

У Spotify также есть ряд претензий к Apple. Ранее шведская компания подала собственный иск против Apple из-за монополизации рынка iOS-приложений, теперь же она присоединилась к компании Epic Games, которая решила восстать против монополии Apple.

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Мы приветствуем решение Epic Games выступить против Apple и пролить дополнительный свет на злоупотребление Apple своим доминирующим положением. Недобросовестная практика Apple слишком долго ставила конкурентов в невыгодное положение,

– отметил представитель Spotify.

В Spotify добавили, что недобросовестная практика Apple слишком долго ставила в невыгодное положение конкурентов и потребителей.

Речь идет о комиссионных отчислениях и ценах на приложения в App Store. 13 августа Epic Games объявила о планах обойти комиссию в App Store в 30% за счет внедрения системы прямых платежей. После чего Apple удалила Fortnite из своего магазина, сославшись на нарушение политики App Store.

Помимо этого, компания опубликовала ролик, пародирующий рекламу Apple – 1984, снятую Ридли Скоттом. Тогда Apple призвала бороться с монополией IBM, сегодня призывают бороться с Apple.