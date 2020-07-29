В середине июля всемирно известный стриминговий сервис Spotify наконец заработал на территории Украины. И пока площадка публикует специальные плейлисты и музыкальные подборки для пользователей, разработчики активно тестируют новую оригинальную функцию, которая уже доступна некоторым меломанам.

Речь идет о так называемых групповых сессиях Spotify. По замыслу разработчиков, пользователи смогут одновременно слушать любимую музыку, находясь за тысячи километров друг от друга, сообщает androidcommunity.

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Как это работает

Сеанс предусматривает участие от двух до пяти человек. Такие сессии похожи по возможностям с частным радио, но при этом каждый участник может управлять плейлистом: добавлять и переключать композиции.

Для активации режима совместного прослушивания в Spotify будет предусмотрена специальная кнопка "Начать групповую сессию". Приложение сгенерирует ссылку, которую можно отправить друзьям и пользователям, желающим присоединиться к прослушиванию композиций. Все участники сессии смогут добавлять в общий плейлист новые треки, приостанавливать воспроизведение и менять очередность композиций.

Когда функция заработает

Пока функция Spotify Group Session находится на стадии бета-тестирования и доступна ограниченному количеству пользователей. Дату запуска нововведения в релиз разработчики сервиса пока не анонсировали.