Стриминговый сервис Spotify испытывает проблемы в работе: пользователи жалуются, что незагруженные в офлайн треки воспроизводятся несколько секунд, после чего прекращаются.

Сервис Downdetector, фиксирующий сбои сервисов, передает о почти 6 тысяч отчетов о перебоях в работе Spotify.

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Учитывая карту поступления отчетов, чаще всего пользователи регистрируют недоступность стриминговой платформы в Европе и США, но есть отчеты и из Африки, Австралии, Южной Америки. Есть проблемы и у пользователей из Украины.

Карта распространения проблем с сервисом Spotify

Реакция Spotify

В Twitter-профиле Spotify Status появилось сообщение следующего содержания:

"Мы знаем о некоторых проблемах в настоящее время и проверяем их".