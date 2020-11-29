Spotify тоже добавит "сторис"
С появлением TikTok стало очевидно, что короткие видео становится настоящим трендом в интернете. Поэтому многие соцсети добавляют что-то наподобие этой функции. Стриминговий сервис Spotify тоже планирует добавить услугу, напоминающую "сторис".
Команда Spotify уже начала тестировать новую функцию, сообщает Engadget.
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Эта новая функция будет напоминать "сторис" в Instagram.
Сейчас такие "сторис" можно увидеть в подборке новогодних и рождественских композиций Christmas Hits. Ролики представлены несколькими популярными исполнителями, включая Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и Pentatonix.
Ранее новинка была замечена в нескольких других плейлистах, созданными Spotify, например Tear Drop и расширенной версии дебютного альбома Good News от Megan Thee Stallion.
Что говорят в Spotify
Команда Spotify подтвердила журналистам, что сейчас "сторис" на этапе тестирования. Пока неизвестно, появятся ли они в большем объеме или в обычных плейлистах пользователей.
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