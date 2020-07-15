Популярный шведский стриминговий сервис Spotify полноценно заработал в Украине. Его уже можно загрузить а магазинах приложений. Также в компании назвали стоимость Premium-подписки для украинцев.

Пользователи уже могут оформить подписку через официальный сайт сервиса. После этого можно начать слушать музыку через веб-плеер, а также в фирменном мобильном приложении, доступном для скачивания в App Store и Google Play.

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Цена подписки

Новичкам Spotify предлагает бесплатный пробный период в три месяца, после чего придется оформить платную подписку. Базовый тариф на Spotify Premium стоит 4,99 доллара (134,87 гривны в месяц), позволяя свободно слушать любую музыку без рекламы и сохранять треки для онлайнового доступа. Есть и семейный тариф на два и шесть человек стоимостью 6,49 доллара (175,41 гривны) и 7,99 доллара (215,96 гривны) в месяц соответственно. Студентам предлагается 50-процентная скидка.

О старте работы сервиса уже сообщила украинская исполнительница ONUKA и призвала слушать ее плейлист, который уже доступен в сервисе.

Запуск Spotify в Украине

Согласно обновленным условиям пользования сервисом, которые вступили в силу 15 июля, с этого дня сервис заработал в Украине, Беларуси и России.