Spotify таки появится в Украине: что это за сервис и когда заработает
Популярный стриминговый сервис Spotify таки заработает в Украине. Услуга будет доступной уже завтра, 15 июля. Также сервис будет доступен в России, Украине, Беларуси и Казахстане.
Spotify уже обновил условия использования. В таблице с возрастными ограничениями на использование, можно увидеть упоминание об Украине, а также России, Беларуси и Казахстане, передает rozetked.me.
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Детали
Новые условия использования вступают в силу 15 июля. Поэтому можно сделать вывод, что именно завтра этот сервис станет доступным для украинцев.
Spotify заходит в Украину / Скриншот
Именно эту дату называли многочисленные утечки. Это также доволили и такие факты: Spotify AB зарегистрировалась как плательщик налога в Беларуси; появилась аудиореклама на русском языке и тому подобное. Обычно Spotify расширяет географию присутствия не на отдельную страну, а на целый регион. Поэтому это тоже подтверждало, что сервис заработает и в Украине.
Скачать Spotify все еще не выходит в официальных магазинах Apple и Google. Пока нет информации и о ценах для украинских пользователей. Больше информации получаем уже 15 июля.
Что такое Spotify?
Это стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыку. Сервис доступен как бесплатно, так и по Premium-подписке. Сервис заработал в октябре 2008 года – его запустил шведский стартап Spotify AB.
Через поиск пользователи могут находить исполнителей, альбомы, плейлисты и лейблы. Также, сервис позволяет пользователям создавать, редактировать и делиться своими списками воспроизведения.