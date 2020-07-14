Популярный стриминговый сервис Spotify таки заработает в Украине. Услуга будет доступной уже завтра, 15 июля. Также сервис будет доступен в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Spotify уже обновил условия использования. В таблице с возрастными ограничениями на использование, можно увидеть упоминание об Украине, а также России, Беларуси и Казахстане, передает rozetked.me.

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Детали

Новые условия использования вступают в силу 15 июля. Поэтому можно сделать вывод, что именно завтра этот сервис станет доступным для украинцев.

Spotify заходит в Украину / Скриншот

Именно эту дату называли многочисленные утечки. Это также доволили и такие факты: Spotify AB зарегистрировалась как плательщик налога в Беларуси; появилась аудиореклама на русском языке и тому подобное. Обычно Spotify расширяет географию присутствия не на отдельную страну, а на целый регион. Поэтому это тоже подтверждало, что сервис заработает и в Украине.

Скачать Spotify все еще не выходит в официальных магазинах Apple и Google. Пока нет информации и о ценах для украинских пользователей. Больше информации получаем уже 15 июля.

Spotify оновив умови користування сервісом, які будуть діяти з 15 липня. Додав Україну і країни СНГhttps://t.co/sGwqiJrk1s pic.twitter.com/mPdCVYkV8e — S ΞRG-1Y ⁶-⁶ (@Sergey_666) July 14, 2020