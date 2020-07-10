Недавно появилась информация, что один из самых популярных в мире музыкальных сервисов Spotify готовится к крупному расширению географии своего присутствия. Эксперты утверждают, что есть шанс увидеть Spotify и в Украине.

Расширение географии началось еще в феврале 2019 года – тогда Spotify заработал в Индии. Сейчас снова активно заговорили о сервисе, потому что уже на следующей неделе он, якобы, должен появиться в России. Как пишет издание itc.ua есть большая вероятность, что тогда же Spotify придет и в Украину.

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Почему шанс есть

Специалисты обращают внимание на тот факт, что сначала СМИ сообщили о выходе музыкального сервиса в России, где партнером станет мобильный оператор МТС. А впоследствии появилась информация, что Spotify зарегистрировался в налоговой Беларуси.

При этом, готовясь к расширению, Spotify обычно получает права на весь регион. Поэтому медиа предполагают, что вполне логично, что сервис заработает и в Украине.

Также журналисты обращают внимание на еще один интересный факт – 30 июня в Spotify ненадолго появилась возможность выбрать Украину в списке стран присутствия сервиса. Ранее, в 2019 году появился домен spotify.ua.

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