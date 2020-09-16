В мобильном приложении Дия появится еще одна справка ВПЛ. Этот документ очень важен для внутренних переселенцев, так как в Украине несколько миллионов внутренне перемещенных лиц.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. К теме Электронная подпись в смартфоне: новая услуга в приложении Дия Постановление, которое позволяет интегрировать справку ВПЛ в приложение Дия, уже приняли на заседании Кабинета министров. Когда станет доступна Как говорит Федоров, ее бета-тестирование стартует уже в ближайшие несколько дней. А для остальных украинцев справка в сервисе Дия появится уже в октябре. Такой шаг должен упростить получение административных услуг, требующих предъявления или подачу копии этого документа. Интересно Свидетельство о рождении и код в смартфоне: 10 новых услуг в приложении Дия Справку ВПЛ можно предоставлять: При устройстве на работу или поступлении в университет;

При получении помощи на оплату комуслуг или субсидии;

При осуществлении финансовых операций в банках или финучреждениях;

Для голосования на выборах;

При записи к врачу

При получении определенной услуги от государства, например, паспорта.