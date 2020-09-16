Справка внутренне перемещенного лица тоже будет в смартфоне
В мобильном приложении Дия появится еще одна справка ВПЛ. Этот документ очень важен для внутренних переселенцев, так как в Украине несколько миллионов внутренне перемещенных лиц.
Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Постановление, которое позволяет интегрировать справку ВПЛ в приложение Дия, уже приняли на заседании Кабинета министров.
Когда станет доступна
Как говорит Федоров, ее бета-тестирование стартует уже в ближайшие несколько дней. А для остальных украинцев справка в сервисе Дия появится уже в октябре. Такой шаг должен упростить получение административных услуг, требующих предъявления или подачу копии этого документа.
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Справку ВПЛ можно предоставлять:
- При устройстве на работу или поступлении в университет;
- При получении помощи на оплату комуслуг или субсидии;
- При осуществлении финансовых операций в банках или финучреждениях;
- Для голосования на выборах;
- При записи к врачу
- При получении определенной услуги от государства, например, паспорта.