Спутник Юпитера Европа подвергается постоянному воздействию излучения. Юпитер бомбит Европу электронами и другими высокоэнергетическими частицами днем и ночью. При попадании этих частиц на поверхность они вызывают удивительный эффект – свечение материала поверхности в темноте.

В новом исследовании группа астрономов во главе с Мурти С. Гудипати из Лаборатории реактивного движения NASA, США, впервые демонстрирует, как будет выглядеть это свечение, и какую информацию о составе льда на поверхности Европы может дать анализ спектра этого света. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Что известно

Разные соли по-разному реагируют на бомбардировки электронами, их свечение имеет разные оттенки и спектральный состав. Для невооруженного глаза это свечение будет выглядеть иногда зеленоватым, иногда голубым или белым, в зависимости от типа материала, с которым взаимодействует излучение Юпитера.



Ученые смоделировали условия на Европе и обнаружили свечение ее льда / фото Nature Astronomy

Ученые смоделировали условия, которые присущи поверхности Европы. Для этого команда из Лаборатории реактивного движения NASA построила уникальный инструмент под названием Ice Chamber for Europa's High-Energy Electron and Radiation Environment Testing (ICE-HEART). Исследователи направили поток высокоэнергетических электронов в камеру ICE-HEART, чтобы посмотреть, как органический материал, расположенный под ледяной поверхностью Европы, будет реагировать на излучение. Однако к удивлению ученых, они заметили, что на излучение особым образом реагирует сам лед, начиная светиться различными оттенками, в зависимости от химического состава.

Примерно в середине 2020-х гг. NASA планирует отправить к Европе миссию Europa Clipper, которая будет осуществлять наблюдение поверхности планеты.