Участники бета-теста спутникового интернета Starlink под названием "Лучше, чем ничего" продолжают публиковать отзывы о возможностях нового провайдера, и некоторые из них оказались весьма неординарными. Согласно отчетам пользователей, наступление морозов и непогоды не только не влияет на качество сети, но и положительно влияет на характеристики соединения.

Пользователь Reddit из США, проживающий в северной части страны, поделился своим опытом использования спутникового интернет-сервиса Starlink.

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Странное поведение интернета Starlink

Согласно сообщению, в снежную погоду, при сильном ветре и минусовой температуре скорость передачи данных с помощью фирменной "тарелки" составила до 175 Мбит/с, в то время как при благоприятных погодных условиях этот показатель не превышал 160 Мбит/с.

Показатели работы Starlink при низких температурах

Это не единственный отзыв такого характера. Почти все пользователи, которые публиковали данные о тестировании Starlink в ноябре, рассказали о скорости коннекта более 150 Мбит/с, а рекордное значение, зафиксированное в Сиэтле, составило 208,63 Мбит/с.

Впрочем, есть и сообщения, в которых покупатели комплектов оборудования рассказывают о снижении качества связи во время метели. Один из участников, который рассказал о работе Starlink в таких условиях, отметил ухудшение показателей до 20-30 Мбит/с.

Задержки выросли, а скорость упала во время сильного снегопада и порывов ветра. Но при улучшении погодных условий связь заметно улучшается и в среднем составляет 100 Мбит/с при загрузке и 15 Мбит/с при передаче данных. Это мечта для тех, кто живет в глуши и не имеет других вариантов выхода в сеть,

– поделился впечатлением один из пользователей.

Когда Starlink заработает в Европе

3 ноября 2020 года Илон Маск рассказал в Twitter, что еще несколько тысяч приглашений для участия в бета-тестировании Starlink будет отправлено пользователям в США и Канаде. Также Маск объяснил, что пользователи из европейских стран получат доступ к бета-тестированию сервиса сразу, как только будет получено одобрение европейских регуляторов.

Starlink ожидает положительного решения от стран Евросоюза по этому вопросу в феврале или марте 2021 года.