Уже сейчас, до начала бета-тестирования, проектом заинтересовались 700 000 потенциальных пользователей из США. Поэтому SpaceX попросила регуляторов позволить увеличить количество терминалов в пять раз, до 5 миллионов.

Из-за неожиданно высокого спроса на услуги спутникового интернета Starlink компания SpaceX подала запрос в Федеральную комиссию по связи (FCC) США с просьбой об увеличении количества авторизованных пользовательских терминалов с 1 до 5 миллионов, сообщает CNBC.

Интересно SpaceX начала набор тестеров для сервиса Starlink

Это произошло примерно через месяц после того, как SpaceX обновила сайт проекта Starlink и стала рассылать потенциальным пользователям информацию об обновлении и доступности сервиса в регионах. Более 700 000 жителей США выразили интерес к проекту.

Несколько слов о Starlink

Starlink – это амбициозный проект SpaceX по созданию сети из как минимум 12 000 спутников на орбите планеты, которые смогут обеспечить высокоскоростным интернетом жителей любых уголков мира. На сегодняшний день на орбиту выведено более 500 аппаратов, а для соединения с ними разработаны наземные станции и пользовательские терминалы.

Проект обойдется компании, по словам ее президента Гвинн Шотвелл, "в 10 миллиардов долларов или больше". Однако в случае успеха SpaceX выйдет на рынок стоимостью 1 триллион долларов, объяснила она инвесторам.

Когда заработает интернет Starlink

Закрытое бета-тестирование начнется в ближайшие недели – компания уже рассылает письма потенциальным тестерам. SpaceX обещает начать предоставлять услуги связи в северной части Соединенных Штатов и в южной Канаде до конца года, а потом быстро расширить зону покрытия устойчивой связью почти на весь населенный мир в 2021 году.