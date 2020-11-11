26-летнего украинца Владимира Квашука, работавшего в компании Microsoft, арестовали в США. Американский окружной суд в Сиэтле приговорил украинца к 9 годам за мошенничество.

Украинца обвиняют в мошенничестве 10 миллионов долларов, сказано на сайте Минюста США.

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Бывшего разработчика из Microsoft обвинили в 18 федеральных преступлениях. Среди них – 5 случаев мошенничества с использованием электронных средств, 6 – отмывание денег, 2 случая кражи и 2 случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.

Сейчас украинец должен выплатить Microsoft компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов. После тюремного срока его могут депортировать из страны.

Что известно об украинце

26-летний украинец живет в городе Рентон, штат Вашингтон. он работал в Microsoft почти два года.

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Квашук участвовал в тестировании интернет-платформы розничных продаж корпорации. Именно это он использовал для мошенничества, в частности подарочных карточек.

За 7 месяцев мошенничества на банковские счета украинца было перечислено примерно 2,8 миллиона долларов в биткоинах. За эти деньги Квашук приобрел дом на берегу озера за 1,6 миллиона долларов и автомобиль Tesla за 160 тысяч долларов.