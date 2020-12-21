В США добавили в "черный список" китайского производителя дронов DJI. Компаниям страны запретили экспортировать свои технологии для использования в ее аппаратах.

Без американских деталей цепочка производства и поставок компании DJI может серьезно пострадать. Об этом пишет The Verge.

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Что известно

Правительство США заявило, что дроны китайского производства представляют угрозу национальной безопасности. В октябре 2019 года Министерство внутренних дел перестало использовать все свои 800 дронов из-за опасений по поводу шпионажа и кибератак со стороны Китая, а Министерство юстиции запретило покупать дроны иностранного производства на свои средства из соображений безопасности.

Помимо DJI в санкционный список попали еще 76 компаний, 60 из них – китайские. Это продолжает политику Дональда Трампа по блокированию работы китайских технологических компаний в США. Подобный запрет коснулся и Huawei.