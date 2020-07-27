Соединенные Штаты намерены построить атомные электростанции на Луне и Марсе. На этой неделе Министерство энергетики США опубликовало официальный запрос на создание ядерной системы энергоснабжения, которая позволит людям долгое время выживать в суровых космических условиях.

Идеи по разработке ядерного реактора будут оценивать Национальная лаборатория Айдахо, Министерство энергетики и NASA.

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Национальная лаборатория Айдахо – ведущий американский центр по разработке усовершенствованных ядерных реакторов, в том числе микрореакторов и реакторов, способных работать без охлаждения водой.

Малые ядерные реакторы обеспечивают энергетические возможности, необходимые для космических исследовательских миссий, представляющих интерес для федерального правительства,

– говорится в сообщении министерства энергетики.

Министерство энергетики, NASA и американский подрядчик Battelle Energy Alliance, который руководит Национальной лабораторией Айдахо, планируют провести в августе техническое совещание с участием представителей правительства и промышленности по этой программе.

План состоит из двух этапов. Первый – разработка конструкции реактора. Второй – строительство испытательного реактора. Затем планируется разработка системы полета и посадочного модуля, который сможет транспортировать реактор на Луну. Цель состоит в том, чтобы к концу 2026 года были готовы реакторы, летная система и спускаемый аппарат.

Требования к реактору

Реактор должен бесперебойно производить не менее 10 кВт. Министерство энергетики заявило, что для удовлетворения энергетических потребностей на Луне или Марсе, скорее всего, потребуется несколько связанных реакторов. По условиям конкурса реактор должен весить не более 7700 фунтов (3500 кг), работать в космосе в основном автономно и со сроком службы не менее десяти лет.

Министерство энергетики заявило, что реактор предназначен для поддержки исследований в области южного полюса Луны. Конкретный регион на поверхности Марса для разведки пока не определен.



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Эдвин Лайман, директор по ядерной безопасности в некоммерческой организации Union of Concerned Scientists говорит, что его организация обеспокоена параметрами конструкции и сроками создания наиболее вероятных реакторов, использующих высокообогащенный уран. Страны, как правило, стараются сократить объем производства обогащенного урана, который можно превратить в оружие.

Официальные лица говорят, что эксплуатация ядерного реактора на Луне станет первым шагом к созданию модифицированной версии для работы в марсианских условиях.