В Штатах подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры, которую, вероятно, осуществили российские хакеры. Сейчас обстоятельства дела выясняют.

Информацию подтвердили Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управление директора Национальной разведки. Учреждения обнародовали совместное заявление.

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Мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака коснулась сети федерального правительства,

– говорится в заявлении.

Сейчас в США продолжается расследование в отношении кибератаки.

Что этому предшествовало