В США подтвердили масштабную кибератаку российских хакеров
В Штатах подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры, которую, вероятно, осуществили российские хакеры. Сейчас обстоятельства дела выясняют.
Информацию подтвердили Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управление директора Национальной разведки. Учреждения обнародовали совместное заявление.
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Мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака коснулась сети федерального правительства,
– говорится в заявлении.
Сейчас в США продолжается расследование в отношении кибератаки.
Что этому предшествовало
- Ранее ведущие американские СМИ распространили информацию о самой масштабной за 5 лет кибератаке.
- Она коснулась госучреждений Штатов. В частности, Министерства финансов, Государственного департамента и других ведомств.
- Предполагали, что атаку осуществили российские хакеры. Однако в Кремле это отрицали.
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