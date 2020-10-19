Пожарные Лос-Анджелеса используют в работе специального робота Thermite RS3, предназначенного для работы в отрядах борцов с огнем. Машина обладает уникальными характеристиками и призвана облегчить работу пожарных в сложных ситуациях.

О своем решении взять на службу продвинутую машину сообщила пожарная служба США в Лос-Анджелесе, пишет Engadget. Ежегодно в стране фиксируют 1,2 – 1,4 миллиона пожаров. Чаще всего службам удается спасти пострадавших, но бывает и так, что погибают сами пожарные. Работа крайне опасная и связана с реальным риском, в результате чего с 2006 по 2015 годы при исполнении своего долга в США погибло более 800 профессиональных спасателей. Поэтому работы могут действительно помочь пожарным в выполнении опасных заданий.

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Особенности робота-пожарного Thermite RS3

Thermite RS3 весит 1360 килограммов и имеет небольшие габариты, что позволяет ему проходить через стандартный проем для двери. Он достаточно силен, чтобы пробить себе проход через стену, и способен выпустить 9500 литров воды и пены в минуту. Робот получил подвижную конструкцию, позволяющую ему направлять струю почти в любую сторону. Он также может работать в автономном режиме до 20 часов и подниматься на склон до 70 градусов.

Робот-пожарный Thermite RS3 LAFD, видео:

Сколько стоит робот

Цена такой машины стартует с 272 тысяч долларов, что пока слишком дорого для массового производства. Пожарная служба Лос-Анджелеса уже протестовала Thermite RS3 в реальных условиях, где он проявил себя с лучшей стороны. Малыш больше похож на танк, что позволяет ему пройти в недоступные для людей участки, спасая жизни. Если Thermite RS3 докажет свою эффективность, в США может появиться гораздо больше роботов-пожарных.

Возможно, вскоре вместо людей тушить источники воспламенения и спасать людей будут только работы.