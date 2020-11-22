В США разработали и успешно применили новый метод длительного обезболивания, основанного на использовании низкочастотного радиоизлучения.

Доктор Феликс М. Гонсалес из Университета Эмори уже провел эксперименты, которые доказали эффективность и перспективность изобретения, пишет Radiological Society of North America.

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Что известно

Первыми пациентами стали люди с хроническими формами артрита, которым постоянно нужно снижать боль в суставах. В перспективе Гонсалес надеется, что его разработка может стать универсальным анестезирующим средством.

Ученый нашел способ победить две главные проблемы нынешних обезболивающих на основе опиоидов и комбинаций анестетиков с кортикостероидами. Первые являются наркотиком и вызывают привыкание. Вторые быстро теряют эффективность и организм пациента становится менее восприимчивым к ним.

Доктор Гонсалес предложил заменить инъекции активного вещества энергетическим воздействием, которое носит название "радиочастотной абляции с использованием охлаждения". В нужный участок тела вводятся иглы-электроды, через которые передаются низкочастотные колебания. Они блокируют передачу сигнала о боли в мозг. Это не устраняет саму проблему, но обезболивающее для этого и не предназначено.

В исследовании с 23 пациентами, организмы которых уже перестали воспринимать привычные обезболивающие, за три месяца удалось достичь впечатляющих результатов. У пациентов с артритных болями в плече неприятные ощущения снизились на 85 процентов, суставы восстановили функциональность на 74 процента. Аналогичные показатели для случаев с болями в бедре 70 и 66 процентов.

На данный момент ни привыкания или снижения эффективности радиочастотной анестезии не обнаружено, хотя сам Гонсалес признает, что находится в самом начале большого пути. Сейчас он ищет возможность применить свой метод для помощи онкобольным.