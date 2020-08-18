Шаг за шагом ученые из США разбираются, как сделать так, чтобы саранча с имплантированными электродами могла обнаруживать взрывчатку, найти источник запаха и сообщить об этом человеку. Новое исследование доказывает: эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола.

Исследователям из США удалось выяснить возможно ли управлять движением саранчи, можно ли научиться "читать ее мысли", и наконец, умеет ли она вообще определять взрывчатку по запаху?

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Ученые продемонстрировали возможность управления саранчой и придумали способ как понять, какой запах она чувствует. А теперь, благодаря исследованию специалистов из Вашингтонского университета, сложился и последний кусочек пазла, пишет Science Daily.

Детали открытия

Ученым удалось "взломать" обонятельную систему саранчи, чтобы понять, как насекомые распознают различные запахи и, в частности, запахи взрывчатых веществ. Также они оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передать эту информацию людям.

Оказалось, что нейроны в мозгу саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ.

Далее ученые разобрались, как отличается реакция мозга саранчи на запах в разной концентрации. Это позволило им настроить систему определения точного положения источника запаха.

А для того чтобы сохранить стабильное состояние насекомых при изучении их мозговой активности, они разработали хирургическую процедуру по присоединению электродов, который не мешают движению саранчи. Теперь разработчики готовы имплантировать электроды и испытать киборгов в полевых условиях.

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