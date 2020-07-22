Государственный департамент США разыскивает украинских граждан, подозреваемых в участии в транснациональной киберпреступности. Уже даже объявили денежное вознаграждение – миллион долларов за информацию, которая приведет к аресту украинцев.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает издание Укринформ.

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Детали

Речь идет о гражданах Украины Артеме Радченко и Александре Еременко. Расследование проводили в январе этого года. Делом занималась Секретная служба США.

По результатам расследования против Радченко и Еременко предъявлено обвинение. Их обвинили в мошенничестве с ценными бумагами, электронными транзакциями, а также в компьютерном мошенничестве.

В частности, обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам и таким образом украли тысячи конфиденциальных файлов. После этого украинцы эти данные продали.

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Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданскую жалобу против Еременко, а также других лиц.