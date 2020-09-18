США, Украина и еще 27 стран осудили отключение интернета в Беларуси
США и еще 28 стран, среди которых Украина, обеспокоены отключение интернета в Беларуси. Страны осудили такие действия белорусских властей и призвали провести в этом независимые расследования.
Правительства не должны блокировать интернет, поскольку это нарушает права человека. Об этом страны написали в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.
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В заявлении отметили, что права человека должны быть защищены в интернете так же как и в режиме офлайн. Страны призвали власти Беларуси уважать гражданское пространство, учитывая права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона.
Мы, подписанты, глубоко обеспокоены и осуждаем частичное и постоянное отключение Интернета, а также целенаправленное блокирование содержания правительством Беларуси после фальшивых выборов президента Беларуси 2020 года,
– отметили в заявлении.
Кроме этого, международное сообщество отметило, что необходимо провести независимые расследования всех заявлений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности.
Какие страны подписали заявление:
- США;
- Украина;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Канада;
- Кипр;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Исландия;
- Ирландия;
- Япония;
- Латвия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Польша;
- Словения;
- Швеция;
- Швейцария;
- Великобритания.
Что происходит в Беларуси: коротко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых якобы победил Александр Лукашенко. Однако, по результатам независимых экзит-полов, президентом Беларуси стала главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская.
- Возмущенные избиратели вышли на мирные протесты. Однако силовики устроили жестокий разгон митингующих. Омоновцы били и задерживали людей.
- В результате 5 человек погибли, сотни были ранении, более 7 тысяч протестующих задержали.
- С 11 августа в Беларуси началась всенародная забастовка. Работники предприятий саботируют работу, требуя честных выборов.
- Протесты и забастовки продолжаются.
- Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и начал процесс санкций против белорусских чиновников.
- Накануне Лукашенко заявил, что закроет белорусские границы с Западом, а с Украиной – усилит.