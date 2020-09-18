США и еще 28 стран, среди которых Украина, обеспокоены отключение интернета в Беларуси. Страны осудили такие действия белорусских властей и призвали провести в этом независимые расследования.

Правительства не должны блокировать интернет, поскольку это нарушает права человека. Об этом страны написали в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

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В заявлении отметили, что права человека должны быть защищены в интернете так же как и в режиме офлайн. Страны призвали власти Беларуси уважать гражданское пространство, учитывая права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона.

Мы, подписанты, глубоко обеспокоены и осуждаем частичное и постоянное отключение Интернета, а также целенаправленное блокирование содержания правительством Беларуси после фальшивых выборов президента Беларуси 2020 года,

– отметили в заявлении.

Кроме этого, международное сообщество отметило, что необходимо провести независимые расследования всех заявлений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности.

Какие страны подписали заявление:

США;

Украина;

Австралия;

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Канада;

Кипр;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Исландия;

Ирландия;

Япония;

Латвия;

Лихтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Словения;

Швеция;

Швейцария;

Великобритания.

Что происходит в Беларуси: коротко