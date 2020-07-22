США решили поддержать развитие кибербезопасности в Украине. Для этого выделили 38 миллионов долларов. Этот проект уже зарегистрировали в Кабинете министров.

Как рассказал глава Министерства цифровой трансформации, для этого были проведены десятки сложных переговоров, и согласованы общие концепция и планы.

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Бенефициаром проекта становится, собственно, Минцифры. Федоров обещает: о ходе и расходах проекта будут регулярно сообщать общественности.

Почему это так важно

Федоров надеется, что в проекте будут привлечены не только средства, но и опыт США в этой сфере.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно испытываем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", – пояснил министр.

Еще один важный момент – реформа кибербезопасности в Украине перешла в активную фазу, поэтому привлечение помощи от США сейчас особенно актуально.

По словам Федорова, в Украине стартовало развитие государственного киберцентра для централизации и защиты государственной ИТ-инфраструктуры и реестров.

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Утечка с данными украинцев

В мае случился громкий скандал, из-за чата-бота UA Baza в Telegram. Этот бот сливал данные миллионов украинцев. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов удостоверений водителя, пароли электронных почт и соцсетей.

И даже когда полиция доказала непричастность приложения Дия к утечке данных, вопрос о кибербезопасности в Украине, вызывает обеспокоенность.