В конце апреля Xiaomi представила новую версию фирменной прошивки MIUI 12 пообещав, что разработчики сделают все возможное, чтобы обновление было доступно для максимального количества устройств Xiaomi, Redmi и Poco.

Наконец, компания выпустила первую стабильную глобальную версию прошивки для 26 аппаратов, а заодно опубликовала полный перечень устройств, которые вскоре получат долгожданное обновление.

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Смартфоны которым доступна MIUI 12

По состоянию на 3 июля 2020 года стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей различных брендов:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Образ системы автоматически появится в меню "Настройка" – "Обновление". Для его настройки не нужно подключать смартфон к компьютеру. В дальнейшем, как уверяют представители Xiaomi, прошивка MIUI 12 будет распространяться в несколько волн.

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С полным перечнем моделей, для которых будет доступен апдейт можно ознакомиться на скриншоте.

Смартфоны, что получат MIUI12

Оболочка MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Как заверили разработчики, прошивка получила переработанный интерфейс, новую анимацию и улучшенную темную тему. Кроме того, разработчики пообещали повысить безопасность, а также улучшить фирменные программы.