Вскоре после анонса стабильной сборки фирменной прошивки MIUI 12 компания Xiaomi рассекретила список устройств, которые получат долгожданный апдейт. Недавно бренд внес коррективы в свою дорожную карту и уточнил модели смартфонов, владельцы которых смогут перейти на свежую прошивку уже в ближайшее время.

Как сообщает 24 канал, Xiaomi выпустила первую стабильную глобальную версию прошивки 3 июля.

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Какие аппараты получат MIUI 12

В опубликованный список, состоящий из 23 аппаратов, вошли как новинки, так и модели, представленные еще во времена Android 8.1 Oreo. Обновленная версия MIUI будет доступна уже в августе для следующих устройств:

Бренд Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light

Бренд POCO: F2 Pro и Pocophone F1

Бренд Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2

Представители вендора отметили, что фирменные "суперобои" получат только два гаджета из приведенного перечня – Xiaomi Mi 10 и POCO F2 Pro. Функция "плавающих окон" достанется следующим моделям:

Xiaomi Mi 10;

Mi Note 10 Pro;

Mi Note 10;

Mi 8 Light;

Redmi Note 8 Pro;

Note 7;

Redmi 7;

Redmi Note 9;

Redmi Note 9 Pro и Redmi 9;

Poco F2 Pro и Pocophone F1.

Все эти смартфоны, за исключением Poco F2 Pro, также получат расширенные возможности камеры. Анимированные же иконки получат только Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro.