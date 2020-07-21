Xiaomi обновила список устройств, которые получат стабильную версию MIUI 12
Вскоре после анонса стабильной сборки фирменной прошивки MIUI 12 компания Xiaomi рассекретила список устройств, которые получат долгожданный апдейт. Недавно бренд внес коррективы в свою дорожную карту и уточнил модели смартфонов, владельцы которых смогут перейти на свежую прошивку уже в ближайшее время.
Как сообщает 24 канал, Xiaomi выпустила первую стабильную глобальную версию прошивки 3 июля.
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Какие аппараты получат MIUI 12
В опубликованный список, состоящий из 23 аппаратов, вошли как новинки, так и модели, представленные еще во времена Android 8.1 Oreo. Обновленная версия MIUI будет доступна уже в августе для следующих устройств:
- Бренд Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light
- Бренд POCO: F2 Pro и Pocophone F1
- Бренд Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2
Представители вендора отметили, что фирменные "суперобои" получат только два гаджета из приведенного перечня – Xiaomi Mi 10 и POCO F2 Pro. Функция "плавающих окон" достанется следующим моделям:
- Xiaomi Mi 10;
- Mi Note 10 Pro;
- Mi Note 10;
- Mi 8 Light;
- Redmi Note 8 Pro;
- Note 7;
- Redmi 7;
- Redmi Note 9;
- Redmi Note 9 Pro и Redmi 9;
- Poco F2 Pro и Pocophone F1.
Все эти смартфоны, за исключением Poco F2 Pro, также получат расширенные возможности камеры. Анимированные же иконки получат только Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro.