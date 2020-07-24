На презентации Microsoft, которая проходила 23 июля, случилось то, чего так долго ждали геймеры – разработчики культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. прервали долгое молчание и поделились новыми подробностями о разработке второй части. И хотя дата выхода игры до сих пор держится в секрете, мы теперь точно знаем, что она выйдет сначала на Xbox Series X и PC, а уже позже доберется до PlayStation 5.

Как сообщает 24 канал, Microsoft показала 23 июля список игр для новой консоли Xbox Series X, среди которых будет новый S.T.A.L.K.E.R. 2.

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В первом тизерном трейлере показаны реальные кадры из игры. Разработчики подчеркивают, что трейлер отражает уровень реальной графики и атмосферы и полностью сделан на движке игры. Припять и прилегающие к ней территории, по сравнению с первой частью, стали более атмосферными и жуткими. Уровень детализации и прорисовки зданий повысился в разы, появилось больше зелени и растительности.

В трейлере показали как закрытые, так и открытые пространства, и уже знакомые культовые локации. На первых секундах видео было продемонстрировано знаменитое колесо обозрения в Припяти, которое стало одним из символов всей Чернобыльской зоны отчуждения.

Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

На примере двух аномалий был показан уровень анимации и проработки визуальных эффектов. Сначала показали, как работает аномалия "Электра" и ее мощные электрические разряды. Потом мы увидели в действии гравитационную аномалию, которая одновременно притягивает и сминает объекты, попавшие в ее радиус действия. Выглядит все современно и круто.

Отдельно хочется сказать о физике. Если мы получим тот уровень физики, который был продемонстрирован в трейлере, то разработчикам можно будет только поаплодировать. Когда предметы, машины и другие объекты меняют форму в реальном времени, это выглядит эффектно.

Новые достижения разработчиков

За симуляцию жизни внутри зоны будет отвечать передовая, по словам разработчиков, система A-Life 2.0, которая умеет создавать бесчисленное количество событий, делая игровой мир невиданно живым. Если вы находитесь в одном месте, то в другом обязательно будет что-то происходить. Зона отчуждения будет жить своей жизнью даже без непосредственного участия игрока.

А еще в игре представят масштабный нелинейный сюжет с разными концовками. Решения игрока будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и на мир в целом. Это добавит игре вариативности, ведь каждое новое прохождение будет незнакомым и уникальным.



Мир S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает быть неповторимым и незабываемым

Разработчики гордо заявляют: в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет реализован один из крупнейших открытых миров в сеттинге постапокалипсис на данный момент. Новые локации в игре будут пересекаться с уже знакомыми из других часть серии. То же самое касается артефактов, монстров и аномалий – новые объекты будут перемешаны со старыми.

Благодаря движку Unreal Engine 4 в игре будет реализована поддержка всех современных технологий – трассировка лучей, фотограмметрии (метод моделирования, при котором реальные объекты сканируются и проектируются в цифровое среда) и движений лица и тела.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Точная дата выхода игры неизвестна, но ее появления стоит ожидать в 2021-2022 годах. Microsoft сумела договориться с разработчиками о временной эксклюзивности S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox. Это означает, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. А вот тем, кто планирует купить PlayStation 5, придется набраться терпения и подождать. Сколько именно придется ждать – неизвестно. Релиз игры на PlayStation 5 может задержаться как на несколько недель, так и на несколько месяцев.