В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли пасхалку с поэмой Шевченко, россияне уже истерят
Выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеры ждут уже не один год. Однако, первый трейлер стал большой неожиданностью. Фанаты пересмотрели его очень тщательно и заметили там воспоминие о поэме Тараса Шевченко "Катерина".
Эту пасхалку (спрятанный секрет от разработчиков) уже активно обсуждают в соцсетях и игровых пабликах. Конечно, российские геймеры возмущены и называют эту пасхалку "националистической".
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Что вызвало возмущение
На одном из кадров трейлера можно увидеть помещение с множеством инкубаторов, в которых размещены существа, похожие на эмбрионы. Часть текста из "Катерины" можно увидеть на одном из инкубаторов. Там такой текст:
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
Стихотворение Шевченко в S.T.A.L.K.E.R. 2 / Соцсети
Это и возмутило россиян. Они называют Шевченко "нацианилистом", а трейлер "политизированным".
Похоже, разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 важны националистические идеи. Возможно, это просто совпадение или ошибка,
– пишет автор shazoo.ru.
Напомним, 23 июля компания Microsoft провела онлайн-показ игр для приставки Xbox Series X. Среди анонса и игра от украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2.
Шевченко называют националистом / Скриншот
Скандал из-за S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот
Что касается анонса игры, то даже приблизительной даты пока нет. Известно лишь, что игра сначала выйдет на ПК и Xbox Series X, а также в день релиза будет бесплатно доступна подписчикам Game Pass. S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным эксклюзивом Microsoft, то есть на PlayStation 5 она выйдет позже.