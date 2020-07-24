Выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеры ждут уже не один год. Однако, первый трейлер стал большой неожиданностью. Фанаты пересмотрели его очень тщательно и заметили там воспоминие о поэме Тараса Шевченко "Катерина".

Эту пасхалку (спрятанный секрет от разработчиков) уже активно обсуждают в соцсетях и игровых пабликах. Конечно, российские геймеры возмущены и называют эту пасхалку "националистической".

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Что вызвало возмущение

На одном из кадров трейлера можно увидеть помещение с множеством инкубаторов, в которых размещены существа, похожие на эмбрионы. Часть текста из "Катерины" можно увидеть на одном из инкубаторов. Там такой текст:

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Стихотворение Шевченко в S.T.A.L.K.E.R. 2 / Соцсети

Это и возмутило россиян. Они называют Шевченко "нацианилистом", а трейлер "политизированным".

Похоже, разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 важны националистические идеи. Возможно, это просто совпадение или ошибка,

– пишет автор shazoo.ru.

Напомним, 23 июля компания Microsoft провела онлайн-показ игр для приставки Xbox Series X. Среди анонса и игра от украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2.

Шевченко называют националистом / Скриншот

Скандал из-за S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот

Что касается анонса игры, то даже приблизительной даты пока нет. Известно лишь, что игра сначала выйдет на ПК и Xbox Series X, а также в день релиза будет бесплатно доступна подписчикам Game Pass. S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным эксклюзивом Microsoft, то есть на PlayStation 5 она выйдет позже.