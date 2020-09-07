Украинская студия GSC Game World, которая занимается разработкой серии игр S.T.A.L.K.E.R. показала новые кадры из будущего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

В Twitter S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL добавили несколько новых скриншотов из игры. На них можно увидеть автотранспортное предприятие на границе в разные периоды: в 1985 году и после аварии на Чернобыльской АЭС.

К теме В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли пасхалку с поэмой Шевченко, россияне уже истерят

Кстати, АТП можно было увидеть в первой части S.T.A.L.K.E.R. с подзаголовком Тень Чернобыля. При этом геймеры уже предполагают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут воспоминания из прошлого или даже путешествия во времени.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Во время презентации Microsoft в июле в компании заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и PC, а уже потом станет доступной на PlayStation 5.

На следующий день студия GSC Game World опубликовала первый трейлер игры. Точная дата выхода шутера пока неизвестна, но ее появления стоит ожидать в 2021-2022 годах.

S.T.A.L.K.E.R. 2: официальный трейлер