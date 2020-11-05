Физики из Лейденского университета создали на 3D-принтере миниатюрную модель знаменитого космического корабля USS Voyager с фантастической вселенной Star Trek. Размеры модели не превышают 10 мкм.

Сообщается, что модель целостная, не имеет никаких движущихся частей и механизмов, но способна перемещаться в жидкостях без каких-либо затрат энергии, говорится в опубликованных результатах разработки.

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Что рассказали

Объект относится к категории микроплавучих. Его размеры позволяют легко оставаться на плаву в жидкостях. К таким относятся также эритроциты, бактерии и другие живые клетки, которые дрейфуют в сосудах. USS Voyager движется за счет химических реакций между платиновым покрытием и раствором перекиси водорода.

Микромодели, созданные в рамках эксперимента / фото pubs.rsc

Обычно ученые применяют микроплавучие объекты сферического типа, но в последнее время стали активно экспериментировать с различными формами. Модель USS Voyager имеет сложную геометрию, она предназначена для изучения особенностей перемещения в жидкостях подобных микроконструкций.

Ученые пытаются понять, можно ли сделать их управляемыми, превратив в транспорт. Например, для точной доставки лекарств в организм или проведения опытов на живых существах изнутри.