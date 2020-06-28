SpaceX уже начала принимать заявки на подключение к спутниковому интернету Starlink. Несмотря на растущее количество спутников, не менее важно создать сеть из наземных станций. Информации об этих устройствах пока мало. Совсем недавно одному из пользователей Reddit удалось зафиксировать "НЛО на палочке", которое ранее анонсировал Илон Маск.

Именно так Маск описывал базовые станции-приемники, которые будут обеспечивать устойчивый прием сигнала со спутников Starlink, сообщает 24 канал. Долгое время никто и понятия не имел как именно будут выглядеть эти приемники и сейчас появились фото.

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Фото приемников Starlink

В прошлом в сети появлялась информация, что приемники Starlink будут напоминать тарелку НЛО, установленную на небольшой штырь. С легкой руки пользователя Reddit под ником Darkpenguin22, стало известно, как эти устройства будут выглядеть в реальности.



Антенна системы Starlink, принимающая сигнал со спутника



Реддитор зафиксировал станции приема и тестирования интернета Starlink

Терминал состоит из двух частей: обтекателя округлой формы диагональю примерно 1,5 метра, который выполняет защитную функцию, и непосредственно самой антенны, выполненной в форме небольшого диска на тонкой металлической ножке. Как видно, приемники действительно напоминают "НЛО на палочке".

По словам представителей SpaceX, первый этап создания интернета Starlink включает развертывание 1 600 спутников на высоте 550 километров. С этой целью компания проводит запуск по 60 устройств каждые две недели.

Тестирование системы с публичным доступом может начаться уже после ввода в эксплуатацию 800 спутников. Благодаря тому, что спутники находятся на сверхнизких орбитах, сигнал будет идти практически без задержек. Главная же проблема заключается в построении сети наземных терминалов, с помощью которых и будет обеспечиваться доступ к интернету.

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Сколько будет стоить интернет от Маска

В прошлом Илон Маск заявлял, что стоимость такой антенны составит около 200 долларов, но по мнению экспертов, некоторые компоненты для подобного аппарата стоят не меньше 1 500 долларов. Во сколько в итоге обойдется данное устройство – пока неясно. Также пока неизвестны и условия доступа к спутниковому интернету.