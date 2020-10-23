SpaceX собирается развернуть систему спутников Starlink вокруг Марса. Это поможет будущим колониям Красной планеты поддерживать связь с Землей.

О намерении Илона Маска колонизировать Марс мы знаем давно. А теперь стало известно о намерениях SpaceX развернуть спутники Starlink на Марсе. Об этом рассказала в недавнем интервью главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

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Что известно о планах

В этом интервью для журнала TIME Гвинн Шотвелл рассказала о планах компании по внедрению системы спутников Starlink на Марсе.

Как только мы доставим людей на Марс, им понадобятся коммуникационные сети. На самом деле, я думаю, что иметь такую сеть, как Starlink, вокруг Марса важнее, чем здесь, на Земле,

– сказала Шотвелл.

Однако самих спутников вокруг Марса недостаточно. Далее их нужно соединить с Землей, чтобы обеспечить надежную связь.

Президент SpaceX также рассказала, компания не считает Землю безнадежной, когда размышляет о планах заселения Марса или другие планеты.

На самом деле переезд дает человечеству шанс на случай, если вдруг на Земле произойдет какое-нибудь ужасное событие. Переезд может спасти человечество, позволив ему жить на "второй Земле",

– добавляет Гвинн Шотвелл

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Она также обратила внимание на то, что за последние годы SpaceX сделала большой шаг вперед. Лишь в 2002 году Илон Маск впервые поставил цель создать транспортную систему, которая свяжет Землю и Марс, и всего через 20 лет, SpaceX почти выполнила эту задачу.